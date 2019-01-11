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В НАТО скрывают кризис из-за договора о РСМД

Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Вашингтон застращал Европу мифической российской угрозой

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс готов к военным мерам, чтобы решить конфликт вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в Москве вызвал недоумение. В России считают, что таким образом блок пытается закамуфлировать кризис в альянсе.

Такой комментарий на слова Столтенберга, высказанные им в интервью Норвежскому телеграфному бюро, дал сегодня МИД России.

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"То, что в НАТО поднаторели в искусстве перекладывания с больной головы на здоровую, для нас, разумеется, не новость. Выступления генсекретаря НАТО – очередная попытка закамуфлировать мифической российской угрозой очевидное для всех: кризис в самом альянсе, возникший в результате одностороннего решения США выйти из Договора [о РСМД], имеющего фундаментальное значение для глобальной и европейской безопасности, в том числе для самих союзников Вашингтона", – отметили в Министерстве иностранных дел РФ.

Там указали, что Москву не надо дополнительно призывать к диалогу по этой теме, поскольку Россия последовательно выступает за него как в российско-американском формате, так и с НАТО.

"Попытки вести разговор в ультимативном тоне, говорить о "последнем шансе" для России, как это подчеркнул Й. Столтенберг, никак не соответствуют заверениям о том, что спасение Договора является для стран Альянса приоритетом. Напротив, такие заявления тормозят разбор ситуации на основе профессионального диалога", – говорится в заявлении МИД.

Москва предложила в качестве "военной меры" блоку ликвидировать пусковые установки Мк-41, которые развернуты в Румынии в нарушение ДРСМД.

Напомним, в интервью Столтенберг в очередной раз говорил о каком-то там ультиматуме, выдвинутом США и НАТО России для спасения договора. Якобы Москва должна вернуться к исполнению документа, а иначе РФ придется готовиться "к миру без ДРСМД".

Норвежец подчеркнул, что ультиматум заканчивается 2 февраля.

Елена УСОВА
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