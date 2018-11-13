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В НАТО запугивают Германию российскими ракетами

Фото: www.globallookpress.com
Разрыв договора РСМД приведет к тяжелым последствиям

После расторжения соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, к чему призывает американский президент Дональд Трамп, пострадает Берлин, предупредил генсек НАТО Йенс Столтенберг, находясь в немецкой столице.

Туда, по его мнению, способны долететь российские ракеты. При этом, считает политик, разрыв документа никак не скажется на ядерном вооружении Европы, которая далека от гонки.

"Ракеты этого типа очень мобильны, сложны для обнаружения и могут быть оснащены ядерными боеголовками", – цитирует Столтенберга Interia.

Таким образом, генсек НАТО практически предсказал ядерную войну. Он же напомнил, что Вашингтон выступает за отказ от договора РСМД из-за Москвы, которая более 30 раз его нарушала. Упреки со стороны США начали поступать еще во время президентства Барака Обамы. Однако Россия не согласна с обвинениями. На стороне США – Польша в лице своего лидера Анджея Дуды.

В то же время Германия вместе с Францией выступает за сохранение договора, который был заключен более 30 лет назад Горбачевым и Рейганом. Согласно документу, запрещено производство, хранение и использование ядерных ракет средней и меньшей дальности от 500 до 5 тыс. 500 километров.

Оксана ПОДТУРКИНА
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