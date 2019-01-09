НАТО "выбивает" деньги на оборону через РФ

Москву изображают агрессором в Европе

Вслед за Вашингтоном в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Москву обвинили в НАТО. Сначала в середине декабря прошлого года на сайте альянса появилась информация, что у РФ зафиксирован запрещенный ракетный комплекс. А в эту среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на ежегодной конференции Конфедерации норвежских предприятий, что Россия на протяжении многих лет нарушала ДРСМД, и это может привести к разрушению системы соглашений о запрете ядерных вооружений этого класса. Стоит напомнить, что точку грозятся поставить США, объявившие о намерении выхода из договора.

Но пока Вашингтон не может заручиться поддержкой Европы и большинства стран ООН. Поэтому в Белом Доме решили взять паузу, возможно, в ожидании каких-то резких действий со стороны Москвы, чтобы использовать их как повод.

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Кроме того, Столтенберг фактически повторил слова бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса, которые растиражировали российский СМИ. Генерал назвал Владимира Путина настоящим "самым большим подарком для НАТО со времен холодной войны", так как он вдохнул новую жизнь в альянс. Столтенберг не был столь красноречив, но подчеркнул чрезвычайную актуальность повышения расходов НАТО. И особенно в том ключе, что некоторые страны, и прежде всего, США, считают распределение этих расходов несправедливым. Как известно, Вашингтон настаивает на том, чтобы все страны альянса тратили не меньше 2% от ВВП на оборону.

Столтенберг добавил, что развитие общей обороны ЕС и так называемая европейская армия, о которой говорят некоторые политики, не может заменить НАТО.

Ряд экспертов, которых приводят российские СМИ уверены, что Россию нарочно изображают как страну, развязывающую войну. А делается это для того, чтобы увеличить расходы на НАТО. В частности, по мнению эксперта из Брюсселя Пьера Анро, которого цитирует РИА "Новости", британский правительственный проект Integrity Initiative, провозгласивший своей целью борьбу с дезинформацией, занимается именно этим.