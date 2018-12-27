Американцы отблагодарят ракетами

Когда страны Евросоюза не поддержали резолюцию по сохранению ДРСМД, они дали США "зеленый свет" на выход из него. С таким заявлением выступил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Как известно, голосование проходило в Генасссамблее ООН 21 декабря. Инициативу России подержало 43 страны, против проголосовали 46, воздержались 78 стран-участниц ООН.

"Можно предположить, что в данном случае натовская "солидарность" оказалась прочнее еэсовской. Впрочем, это в любом случае не повод для радости – тем более что против резолюции отдали свои голоса нейтральные Швеция и Финляндия", – заявил Чижов в интервью газете "Известия".

По его словам, европейцы все же понимают, что выход из ДРСМД будет иметь самые негативные последствия не только в глобальном измерении, но и прежде всего для безопасности самих стран Евросоюза.

Очевидно, что если США выйдут из ДРСМД, рано или поздно они разместят ракеты средней дальности, потому что из Америки до России ими все равно не достать. Ранее против размещения американских ракет выступил глава МИД Германии Хайко Маас. Он подчеркнул, что подобные меры Берлин встретит "большим сопротивлением", а политика 80-х все равно не поможет.

Еще раньше против выхода США из ДРСМД высказывалась глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Однако США все же не теряет надежды убедить европейские страны в своей правоте, и отчасти, это получается.

Вряд ли российская резолюция могла существенно повлиять на процесс. Вопрос о том, будут ли американцы размещать ракеты в Европе, должны решить сами европейцы, а не около 200 стран, которые входят в ООН. Однако давление США на Европу достаточно велико, в том числе через НАТО. Тем более в Вашингтоне клянутся, что вовсе не собираются размещать ракеты, а всего лишь выйдeт из ДРСМД, потому что русские этот договор постоянно нарушают.

Часть стран, проголосовавших против резолюции, скорее всего, сделали это только для того, чтобы не поддержать Россию, понимая, что окончательное решение точно не за ООН.



