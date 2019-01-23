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НАТО и Грузия сдержат Россию в Черном море

Фото: flickr.com/Naval Surface Warriors
В марте пройдут масштабные учения альянса вблизи российских границ

На фоне ухудшения отношений Запада и Москвы Североатлантический альянс снова начал "обрабатывать" российского соседа – Грузию.

Как заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, альянс будет наращивать сотрудничество с грузинскими военно-морскими силами "из-за озабоченности российским военным присутствием в Черном море".

"Мы активизируем наше сотрудничество на море, включая тренировки для грузинских сил береговой охраны",

цитирует Столтенберга РИА "Новости". Он также добавил, что в марте собирается посетить Грузию, так как в этом месяце как раз запланированы совместные с альянсом учения, в которых примут участие 17 стран.

Озабоченность НАТО вызывает в первую очередь усиление военной базы и Черноморского флота в Севастополе, а также отстаивание территориальных вод в Керченском проливе, которые не признает Украина. Все военные корабли НАТО, которые заходят в Черное море и приближаются к границам РФ, корабли ВМФ РФ берет под наблюдение.

Фото: flickr.com/U.S. Army EuropeЧто касается Грузии, то для нее вопрос сотрудничества носит, скорее, символический характер, так как ВМС Грузии фактически были уничтожены российским спецназом в Поти в 2008 году. У Тбилиси остались лишь катера, включая старые американские, которые достались грузинам от американской Береговой охраны. Главная цель Тбилиси – вступить в НАТО, но пока этому серьезно мешают споры с Россией по поводу независимости Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее в НАТО периодически обещают принять Грузию, если ее армия будет соответствовать стандартам альянса.

Александр ИЛЬИН
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