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F-22 и F-35 прорвут российскую оборону ПРО

Фото: flickr.com/photos/my_public_domain_photos
В НАТО рассчитывают на свою авиацию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Washington Examiner заявил, что передовые истребители-бомбардировщики альянса способны ударить по самым продвинутым комплексам ПРО России.

Речь идет о так называемой "зоне запрета доступа", или A2/AD, которая создается целым комплексом российских ЗРК, включая С-400, модернизированные С-300В4, "Панцири" и другие системы.

По словам Столтенберга, малозаметные F-22 и F-35 обладают неоспоримым превосходством в воздухе и являются одной из главных проблем для российских военных. Более того, якобы они способны прорвать оборону ПВО Москвы при тесном взаимодействии с самолетами радиоэлектронной борьбы. При этом глава альянса подчеркивает, что ВКС РФ в данный момент не такие мощные, как авиационная группировка НАТО. Ранее такую же точку зрения высказывали западные эксперты.

Александр ИЛЬИН
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