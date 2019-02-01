Россия развяжет себе руки после выхода США из договора по ракетам

Европа окажется под прицелом ядерных боеголовок

После того как США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который продержался более 30 лет, Россия предпримет ответные эффективные меры для своей безопасности. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"По сути, у нас тоже будут развязаны руки" – цитирует РИА "Новости" сенатора.

По его словам, нет никаких сомнений, что Вашингтон уже ведет разработки и внедрение вооружений, запрещенных договором.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Россия разместила дополнительное число ракет 9М729, которые, по мнению Запада, нарушают ДРСМД. Американцы уверяют, что на данные момент у русских 100 этих ракет, включая запасные.

Если США выйдут из договора, что произойдет с вероятностью 99,9%, у России фактически будет возможность еще больше увеличить количество 9М729 в Западном военном округе. И если это действительно ракеты средней дальности, то Москва сможет простреливать все базы НАТО на территории Европы.

США, разумеется, постараются защитить свои аэродромы, в том числе в Германии, где находятся ядерные боеприпасы. Несмотря на то что в Вашингтоне уверяют, что не разместят ракеты в Европе, это произойдет наверняка, так как больше они не нужны США нигде, разве что в Южной Корее и на Гуаме против КНДР и Китая.



Ранее в российском МИД назвали "игрой" установленный США 60-дневный срок по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, напоминает RT.