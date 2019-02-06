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Македония вошла в НАТО

(Фото: EPA\TASS
Страна согласилась сменить название

НАТО продолжает "поглощать" государства бывшей Югославии. 30-м участником альянса стала Македония, которая ради будущего в составе военного блока и ЕС сменила свое название на Северная Македония.

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров и подписали протокол о вступлении в НАТО сегодня в Брюсселе. Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал этот день историческим и подчеркнул, что присоединение Македонии укрепит стабильность в Балканах и в Европе. Трансляция велась на сайте НАТО.

По мнению экспертов, присоединение очередного государства к альянсу на Балканах означает лишь усиление противостояния Сербии и политике Кремля. Москва старается не терять связь с Белградом, и в частности, поставляет ему вооружения и технику.

Что касается Македонии, то своих прозападных настроений страна никогда и не скрывала. В 1995 году бывшая югославская республика присоединилась к натовской программе "Партнерство ради мира", а в 1999-м – к Плану действий по подготовке к членству в НАТО.

Ранее Греция блокировала путь этой страны в НАТО, не признавая право на название Македония, так как одноименная область существует в Греции. Но теперь вопрос удалось уладить, хотя вся процедура вхождения в альянс может продолжаться до года.

Александр ИЛЬИН
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