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США проиграют войну России в Европе

Фото: www.globallookpress.com
Российские танки наводнят страны НАТО

У американцев нет шансов победить русских в Европе, даже если Пентагон попытается перебросить в район военных действий дополнительные силы НАТО. Сегодняшних сил явно недостаточно, чтобы сдержать натиск мощной сухопутной армии России. У альянса слишком мало танков на этом направлении, а боевые машины "Страйкер", которыми располагают США слишком легкие для противостояния Т-90, Т-72Б3 и Т-80.

К таким выводам пришли эксперты одного из старейших и наиболее авторитетных американских аналитических центров RAND (Research and Development). Это становится понятно после сравнения сил двух сторон.

В немецком Фильсэкке базируются 300 бронемашин "Страйкер", вооруженных противотанковыми управляемыми ракетами. Второй кавалерийский полк ВС США и 173-я воздушно-десантная бригада – только эти подразделения находятся в Европе на постоянной основе. Кроме того, на ротационной основе армия США развертывает одну бронетанковую бригаду. Это 90 танков М-1, 130 боевых машин М-2 и около 18 самоходных гаубиц М-109 "Палладин".

Ранее в Европе базировались две полноценные танковые бригады, однако их убрал Барак Обама из-за сокращения бюджета. После этого автоматически численность Вооруженных сил США в Европе сократилась с 40 тысяч до 25 тысяч человек.

Фото: kremlin.ruПосле событий на Украине 2014 г. правительство США выделило миллиарды долларов на временное развертывание в Европе. Но толку от этого не так много. На данный момент, по мнению RAND, 2-й кавалерийский полк является самым боеспоспособным подразделением ВС США в Европе.

В случае войны с Россией американцам будут противостоять 760 танков ВС РФ, которые находятся в непосредственной близости со странами Прибалтики. НАТО может противопоставить только 130 танков, из них 90 – это американские "Абрамсы", которые находятся на ротационной основе.

По версии аналитического центра, российские танки быстро наводнят страны НАТО. Вертолеты и транспортные самолеты прибудут довольно быстро, но механизированные части будут идти слишком медленно. Что касается "Страйкеров", то ПТУРы им несильно помогут, в том числе и "Джавелины".

Александр ИЛЬИН
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