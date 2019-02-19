Польша строит канал в обход России

Варшава готовится принимать корабли НАТО

Польские власти объявили о начале строительства канала через Вислинскую косу. Она соединит Балтийское море с Калининградским заливом, что позволит кораблям длиной до 100 метров заходить в польский порт Эльблонг, минуя территориальные воды России. Об этом сообщает Радио Польши.

В настоящее время пройти в Калининградский залив можно только через российский Балтийск, превратившийся в последнее время в мощную военно-морскую базу. По официальной версии, строительство ведется для упразднения сложных и длительных процедур, которым подвергаются экипажи польских кораблей. Однако эксперты уже разглядели в строительстве не только экономический, но и политический след, так как отношения между странами в последнее время резко ухудшились. Теперь через канал теоретически могут пройти корабли НАТО, которые вряд ли сейчас пустят через Балтийск.