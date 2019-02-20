НАТО сокрушит Россию без ядерного оружия

ВКС не хватает современных истребителей и беспилотников

После ряда статей как российских, так и зарубежных экспертов о том, что в случае начала войны РФ с НАТО, США просто не успеют перебросить достаточное количество сил, чтобы сокрушить мощную сухопутную армию России и систему ПРО, в журнале "Военно-промышленный курьер" вышла статья, в которой показана другая точка зрения.

Как полагает ее автор, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктора военных наук Константин Сивков, российские ВВС не смогут продержаться против США и НАТО длительное время без применения ядерного оружия.

По его словам, в случае необходимости НАТО сможет создать группировку войск численностью до 2,5 тыс. самолетов, 1,5 тыс. вертолетов, 600 беспилотников. В распоряжении войск альянса может оказаться порядка двух тысяч крылатых ракет.

Все эти силы будут задействованы в воздушной кампании, которая будет длиться от двух-трез недель до нескольких месяцев. При этом будет проведено несколько воздушных наступательных операций (ВНО), и ключевой должна стать первая, в ходе которой США постараются уничтожить командные пункты, комплексы ПВО и ОТРК "Искандер". Если эта операция будет сорвана, появится шанс сорвать и все остальные.

По мнению Сивкова, типовая ВНО будет длиться от трех до пяти дней. За это время может быть нанесено до 9 массированных авиационно-ракетных ударов. На прорыв ПВО будет выделено от 20 до 45 процентов от общего количества самолетов, то есть достаточно много.

Единственный выход для России – создавать устойчивое всевысотное радиолокационное поле, однако если кампания затянется, не поможет и это. Как утверждает Сивков, в составе ВКС достаточное количество тяжелых истребителей и штурмовиков, однако мало легких истребителей вроде новых МиГ-35.

В итоге Россия начнет проигрывать сражение, а если создастся угроза суверенитету и целостности РФ, руководство страны будет вынуждено применить ядерное оружие.



Стоит отметить, что эксперт рассуждает, как ракетчик. Конечно, ядерное оружие эффективно, причем как у России, так и США. Но есть вероятность, что в будущем конфликте стороны, понимая, чем это грозит, не прибегнут к стратегическим боеприпасам, а используют высокоэффективные и высокоточные крылатые ракеты. Россия сделает ставку на "Искандеры", а США на стелс-истребители с бомбами В-61-12, бомбардировщики В-2 и "Томагавки".

По оценке экспертов, США не смогут выиграть войну у России на территории Европы, так как несмотря на большой перевес сил альянса, его подразделения слишком разрознены. Технику и личный состав придется грузить в большие транспортные самолеты, которые станут мишенями российских ракетчиков. Корабли НАТО на Балтике, в Черном и Средиземном морях будут кошмарить "Варшавянки".

Россия действительно сильно проигрывает США по количеству истребителей. Но перебросить их для наступления на Россию будет не так просто. Понадобятся воздушные танкеры, самолеты ДРЛО. НАТО будет обречена на серьезные потери и вряд ли вообще пойдет на прямую конфронтацию с Россией, да еще на ее территории.