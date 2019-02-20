Альянс расценил выступление российского президента как угрозу

Ежегодное обращение главы РФ Владимира Путина к Федеральному собранию возмутило членов НАТО. Об этом рассказал заместитель официального представителя военного блока Пирс Казалет.



По его словам, российский президент якобы выступил с угрозами в адрес союзников Североатлантического альянса, что просто "неприемлемо", передает РИА "Новости".

"Мы приняли к сведению послание президента Владимира Путина от 20 февраля. Российские заявления с угрозами нацелиться на союзников неприемлемы. Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности", – сказал Казалет.

Он подчеркнул, что в Европе не хотят очередной гонки вооружений, и НАТО не планирует размещать новое ядерное оружие на европейской территории.

В своем послании Путин затронул вопрос последствий разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По его словам, Россия не собирается первой размещать свои ракеты на европейском континенте, однако в целом Москва готова пойти на такой шаг, если ее вынудят это сделать. Он добавил, что российские ракеты появятся в Европе сразу же, "как только угроза РФ станет реальна".

Также Путин обвинил США в разрыве ДРСМД и последующих поисках виновников. При этом президент заявил, что "их (США. – прим. "Утро") сателлиты им подхрюкивают!".

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