Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Мир по стойке смирно: Путин подготовил новое послание Федеральному собранию

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Прошлогоднее обращение президента повергло всех в шок

Глава Российской Федерации Владимир Путин выступает в среду, 20 февраля, с посланием Федеральному собранию. Для него оно будет уже 15-м. Самой же традиции обращения президента к Федсобранию в этом году исполняется четверть века. "Утро" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

12.17. Новый принцип налоговой поддержки для семей: чем больше детей, тем меньше налоги

12.15 С 1 июля 2019 г. пособие по уходу за ребенком-инвалидом вырастет вдвое – до 10 тыс.руб.

12.12 Население России сокращается. Цель –  к 2024 г. вернуться к росту рождаемости

12.10 На проекты нацразвития направлены колоссальные средства. Качество их реализации будет проверено уже в следующем году на всех уровнях исполнительной власти.

12.05 Путин начал Послание. Он предупредил, что сосредоточится на внутренних аспектах жизни государства. В частности, на исполнении "майских указов", реализованных в виде нацпроектов.

11.55 "Выступление будет космическим!" – поделился с "Лайфом" ожиданиями глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

11.45 Темы, которые президент решил затронуть сегодня, не анонсировались. В марте 2018 г. Путин делал упор на необходимости совершить серьезный прорыв в развитии в различных сферах. Свою идею он проиллюстрировал кадрами испытаний новейшего вооружения. К такому не были готовы ни российские эксперты, ни зарубежные лидеры.

11.40 Будет ли в этот раз задействован мультимедийный формат, заранее не известно. Но площадку для выступления президент снова поменял. Обычно мероприятие проводилось в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, но сейчас там ремонт. В 2018 г. Путин всех собрал в ЦВЗ "Манеж", но там сейчас выставка художницы Фриды Кало. Так что сейчас собравшимся предстоит оценить акустику Гостиного двора.

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

11.35 На мероприятие приглашены около 1 тыс. человек, в том числе законодатели верхней и нижней палат парламента, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, Счетной и Общественной палат, генпрокурор, губернаторы, главы основных религиозных конфессий и многие другие. Кроме того, аккредитовано более 760 журналистов российских и зарубежных СМИ.

11.30 Начало оглашения Послания запланировано на 12.00 мск. Обычно речь президента длится примерно час, хотя в прошлом году мероприятие продолжалось почти вдвое дольше – много времени ушло на демонстрацию видеороликов и аплодисменты после каждого из них. Можно не сомневаться, что сейчас внимание всего мира сосредоточено на Москве: от Путина ждут новых сюрпризов

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина пустила с молотка активы "Газпрома"

Киев арестовал акции компании-транзитера в счет уплаты штрафа

Незалежная потеряла доставившего в Донбасс "Бук" офицера ГРУ

Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей