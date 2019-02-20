Прошлогоднее обращение президента повергло всех в шок

Глава Российской Федерации Владимир Путин выступает в среду, 20 февраля, с посланием Федеральному собранию. Для него оно будет уже 15-м. Самой же традиции обращения президента к Федсобранию в этом году исполняется четверть века. "Утро" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

12.17. Новый принцип налоговой поддержки для семей: чем больше детей, тем меньше налоги

12.15 С 1 июля 2019 г. пособие по уходу за ребенком-инвалидом вырастет вдвое – до 10 тыс.руб.

12.12 Население России сокращается. Цель – к 2024 г. вернуться к росту рождаемости

12.10 На проекты нацразвития направлены колоссальные средства. Качество их реализации будет проверено уже в следующем году на всех уровнях исполнительной власти.

12.05 Путин начал Послание. Он предупредил, что сосредоточится на внутренних аспектах жизни государства. В частности, на исполнении "майских указов", реализованных в виде нацпроектов.

11.55 "Выступление будет космическим!" – поделился с "Лайфом" ожиданиями глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

11.45 Темы, которые президент решил затронуть сегодня, не анонсировались. В марте 2018 г. Путин делал упор на необходимости совершить серьезный прорыв в развитии в различных сферах. Свою идею он проиллюстрировал кадрами испытаний новейшего вооружения. К такому не были готовы ни российские эксперты, ни зарубежные лидеры.

11.40 Будет ли в этот раз задействован мультимедийный формат, заранее не известно. Но площадку для выступления президент снова поменял. Обычно мероприятие проводилось в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, но сейчас там ремонт. В 2018 г. Путин всех собрал в ЦВЗ "Манеж", но там сейчас выставка художницы Фриды Кало. Так что сейчас собравшимся предстоит оценить акустику Гостиного двора.

11.35 На мероприятие приглашены около 1 тыс. человек, в том числе законодатели верхней и нижней палат парламента, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, Счетной и Общественной палат, генпрокурор, губернаторы, главы основных религиозных конфессий и многие другие. Кроме того, аккредитовано более 760 журналистов российских и зарубежных СМИ.

11.30 Начало оглашения Послания запланировано на 12.00 мск. Обычно речь президента длится примерно час, хотя в прошлом году мероприятие продолжалось почти вдвое дольше – много времени ушло на демонстрацию видеороликов и аплодисменты после каждого из них. Можно не сомневаться, что сейчас внимание всего мира сосредоточено на Москве: от Путина ждут новых сюрпризов.