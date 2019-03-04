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С-400 перебрасывают на Балтику

Фото: wikipedia.org
Россия ждет удар НАТО

Меньше чем через две недели в Калининградской области заступит на боевое дежурство очередной полк С-400. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Балтийского флота.

Новая техника поставляется в рамках гособоронзаказа. На данный момент в Калининградской области развернуто два дивизиона С-400, периодически они участвуют в учениях, "сбивая" бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30СМ.

С-400, как и ОТРК "Искандер" крайне беспокоят командование НАТО, так как данные системы доставят максимум хлопот авиации альянса, если на территории Европы начнутся боевые действия. Бывший Кенигсберг, а ныне Калининград находится как бы в глубине обороны НАТО между Польшей и Литвой.

Александр ИЛЬИН
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