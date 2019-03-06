НАТО бунтует против поставки F-35 Турции

Любовь к C-400 может сыграть злую шутку с Анкарой

Американское издание Defence News всерьез допускает, что США могут "зарубить" поставку истребителей F-35 Турции, если та все-таки купит российские ЗРК С-400. Дело в том, что во вторник глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапарротти открытым текстом заявил, что против продажи F-35 туркам.

По его словам, С-400 будет невозможно интегрировать в системы НАТО, а нахождение этих комплексов на территории Турции вместе с F-35 представляет опасность для всех самолетов альянса и особенно "тридцать пятых".

Как уже сообщалось, турецкие власти заверили своих американских партнеров, что будут использовать С-400 и F-35 отдельно, однако в США этому не верят. В Вашингтоне опасаются, что Россия изучит возможности F-35 и сделают его уязвимым для С-400.

DN полагает, что к мнению Скапарротти могут прислушаться в Белом доме. Дело в том, что он является главнокомандующим всех группировок НАТО в Европе, в том числе союзнических и отвечает за ситуацию в регионе. С другой стороны, некоторые эксперты полагают, что за продажу истребителей Турции лоббирует Трамп. Президент, как бывший бизнесмен очень трепетно относится к крупным сделкам и сильно переживает, если они срываются.

Анкара покупает 100 истребителей F-35, это больше, чем Пентагон получит за целый год. В программе участвует ряд турецких компаний, которые участвуют в производстве фюзеляжа и дисплеев в кабине. После того, как стало известно, что Турция берет С-400, Пентагон начал рассматривать возможность продажи туркам самолетов в собранном виде.



В Белом доме не хотят отказываться от продажи истребителей Турции еще потому, что сделка поможет закупить больше самолетов для самих ВВС США, ВМС и Корпуса морской пехоты. Пентагону и так пришлось уменьшить заказ из-за огромной стоимости программы.