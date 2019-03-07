В Черное море отправят еще больше эсминцев

НАТО просит у Вашингтона корабли

Европейское командование Пентагона в лице генерала Кертиса Скапарротти потребовал у Вашингтона больше эсминцев и авианосцев, чтобы в случае необходимости дать отпор России.

Накануне военачальник заявил комитету Сената, что ему нужны еще два эсминца в дополнение к тем четырем, которые базируются в испанской Гаэте. Кроме того, по данным USNI News, Скапарротти потребовал от центра больше десантных кораблей, которые могли бы быстро перебросить из США в Европу морских пехотинцев в случае "российской агрессии".

Генерал добавил, что новые корабли помогут справиться с быстро развивающимся российским флотом. Но по мнению журнала The National Interest, США в данный момент сами испытывают острую нехватку кораблей и вряд ли погонят их в Европу.

Еще в декабре 2016 г. экс-министр военно-морских сил США Рэй Мабус заявил, что флоту необходимы 355 новых кораблей, чтобы удовлетворить нужды всех региональных военачальников вроде Скапарротти. Но для этого в год придется тратить по $23 млрд, а сейчас годовой бюджет ВМС составляет $15 млрд.

На данный момент флот США оперирует 11 авианосцами, однако в ВМС неоднократно заявляли, что 12 это минимум. Может показаться, что один авианосец это немного, но на самом деле это не так. Даже один такой корабль представляет собой полноценную мобильную военно-морскую базу.

Кроме того, в 2020 году один из авианосцев планируют отправить на перезарядку реактора, поэтому какое-то время у США будет только 10 авианосцев.



По мнению американских военных аналитиков, Скапарротти, если ему повезет, может получить USS Harry S. Truman, который планировали списать, но теперь это вряд ли произойдет.

Если НАТО в Европе получит еще два эсминца и авианосец, это значительно усилит боеспособность альянса в Средиземном море и Северной Атлантике. Корабли могут подойти как со стороны Скандинавии, так и через черноморские проливы, выйдя на Севастополь.