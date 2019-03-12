Осло объявил войну русскому "электронному харрасменту"

Скандинавы ищут защиту от армейских "глушилок"

Вооруженные силы Норвегии продумывают новые методы для защиты от российских комплексов РЭБ, которые буквально терроризируют подразделения НАТО во время учений альянса в Скандинавии.

Накануне Осло на официальном уровне обвинил в перебоях с GPS российское правительство и даже придумал модное словечко "электронный харрасмент". Соответствующие выводы норвежцы сделали на основе данных разведки. Скандинавы уверяют, что во время учений Trident Juncture, проходивших недалеко от Кольского полуострова, российские военные намеренно глушили сигнал GPS и мешали тем самым проведению маневров. Отчет норвежской разведки был готов в феврале этого года. Некоторые выдержки из него опубликовал портал Defense News.

Как утверждает глава норвежской разведки генерал-лейтенант Мортен Хага, российские комплексы РЭБ представляли опасность не только для военной техники и кораблей НАТО, но и гражданским воздушным перевозкам, а также работе полиции и службы медицинской помощи.

Кроме того, в отчете упоминаются неоднократные "ложные атаки" бомбардировщиков Су-24 на локаторы, которые расположены в Варде. Теперь Норвегия намерена бороться со столь "агрессивным" поведением России, которое по мнению Осло, является прямым вмешательством во внутренние дела государства.

Defense News признает, что такое поведение Москвы вызвано усилением контингента НАТО на Севере. Кроме вышеупомянутого радара, который отслеживает пуски российских баллистических ракет, Норвегия в настоящее время перестраивает гражданский порт Тенснес в 15 км от Тромсе таким образом, чтобы он мог принимать атомные подлодки НАТО. Граница с Россией в 234 км – разве это понравится Кремлю?



Кроме того, России очень не понравилось, что Норвегия поддержала так называемый "план тридцати". Согласно ему, НАТО должны развернуть в течении 30 дней 30 батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей. Родилась идея быстрого развертывания, разумеется, в Пентагоне.

Поэтому Россия делает скандинавам недвусмысленные намеки, что не стоит превращают Норвегию в северный форпост НАТО для противостояния Москве в Арктике. С другой стороны, если Осло к этому готовится, то проводить учения во время воздействия российских комплексов РЭБ даже полезно. Потому что во время войны они, скорее всего, будут работать еще интенсивнее.