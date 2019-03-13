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Россия захватит Одессу и Румынию

Фото: mil.ru
Американский генерал посоветовал Североатлантическому альянсу наращивать мощь в Черном море

Россия в ближайшее время может оккупировать украинские города, в частности Одессу. Москва будет использовать любые трещины в блоке стран НАТО, чтобы укрепить свои позиции в Черноморском регионе.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес на конференции по безопасности в Праге, посвященной 20-летию вступления Чехии, Венгрии и Польши в НАТО, красок не жалел и довольно живо обрисовал планы "хищной России". По его словам, альянсу необходимо наращивать свои возможности в Черноморском регионе.

"При этом Москва будет использовать любые "трещины" в блоке, чтобы укрепить свои позиции",

цитирует генерала Česke Noviny.

Кроме того, Ходжес заявил, что уже в ближайшие 10 лет НАТО может получить войну с Китаем. И если на стороне Пекина выступит Москва, то это будет самый нежелательный вариант развития событий для Запада.

Интересно, что генерал упомянул "сильную немецкую армию", которая так нужна НАТО. Стоит отметить, что в настоящее время бундесвер действительно переживает не лучшие времена, однако другой вопрос, нужна ли Берлину сильная армия, на которую нужно тратить много денег, и нужно ли ему обострение отношений с Россией.

Фото: mil.ru

Не менее красноречивым получилось выступление на мероприятии Анджея Дуды. Тот открытым текстом заявил, что завтра российские самолеты будут летать над Прагой и Варшавой, а послезавтра над Берлином. Польский лидер призвал реагировать на российские провокации и особенно нарушение воздушного пространства.

Ранее Польша попросила США построить на территории страны военную базу, причем поляки пообещали сами оплатить большую часть расходов. Варшава в последнее время не жалеет денег на армию. Так, польский министр обороны Мариуш Блащак ранее заявил, что до 2026 г. государство потратит $50 млрд на модернизацию армии.

Александр ИЛЬИН
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