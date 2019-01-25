США раскритиковали истребительный парк России

Самолеты пятого поколения нужны всем

Превознося свой истребитель Су-57 и уверяя, что в случае начала боевого конфликта ключевую роль будут играть машины четвертого поколения, российские военные лукавят и пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. К такому выводу пришли авторы журнала The National Interest, проанализировав состояние истребительной авиации ВКС РФ.

По состоянию на 2018 год в составе военно-воздушных сил России эксплуатируются только 194 истребителя Су-30 различных модификаций и 70 Су-35С. Доподлинно неизвестно, сколько машин готово в бою. Но даже если брать эти цифры, получается, что у Москвы гораздо меньше истребителей четвертого поколения, чем у США. И даже если основная битва произойдет между этими машинами, огромный перевес все равно на стороне Америки.

Кроме того, поступление на службу модернизированных истребителей всегда создает "головную боль" для пилотов, которых нужно переучивать. И при этом одновременно выполнять текущие боевые задания. Накладки создают путаницу и неразбериху в истребительных полках, к тому же командиры частей не всегда точно знают, когда получат эти новые машины. Речь идет, прежде всего о Су-30СМ и Су-35С, хотя периодически эти самолеты поступают в части. Но маленькими "партиями".

По мнению российских экспертов, причина отставания от США заключается в том, что после распада СССР Россия из-за отсутствия должного финансирования сосредоточилась на модернизации старых самолетов вместо разработки истребителя пятого поколения. В то же самое время, новейшие модификации Су-27, Су-30 и МиГ-29 Москва частенько "толкала" за рубеж, чтобы поддержать на плаву отечественные предприятия. А ВВС в итоге оставались только остатки. Так, МиГ-29К появился на палубе "Адмирала Кузнецова" благодаря индийцам, которым понадобился палубник.



Сейчас ситуация немного изменилась, но но не намного. Видео из Сирии, а также ролики перехвата иностранных самолетов-разведчиков, к сожалению, не являются доказательством боевой мощи российской истребительной авиации. Су-57 в два раза дешевле F-35, но Минобороны все равно не может позволить себе нормальное количество этих самолетов, заказывая лишь пятнадцать "пятьдесят седьмых".



