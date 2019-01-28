У бомбардировщика слишком маленький топливный бак

Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик не обладает заявленными характеристиками: он способен пролететь без дозаправки слишком маленькое расстояние, чтобы считаться самолетом большой дальности. С таким "разоблачением" выступили американские военные эксперты.



Топливный бак Ту-22М3 способен вмещать максимум 50 т топлива. Это позволяет ему совершать перелет без посадки и без дозаправки в воздухе на расстояние не более 3 тыс. километров. По этому параметру российский бомбардировщик значительно уступает возможностям американского B-1 Lancer, способного без дозаправки преодолевать 4,7 тыс. км, сообщает журнал The National Interest.

Решением проблемы могло бы стать использование воздушных танкеров, но их попросту не хватит, чтобы обеспечить топливом все сверхзвуковые ракетоносцы, которые РФ собирается построить.

"Американские военные эксплуатируют более 500 воздушных танкеров. Российским военным принадлежит всего 18 заправщиков Ил-78. Один крупный рейд Ту-22М3 на большие расстояния легко может потребовать весь танкерный флот Кремля",

– пишет американское издание.

Из-за малых размеров топливных баков российские самолеты в прямом смысле не долетят до середины Атлантического океана: "Ту-22М3 не может и, вероятно, никогда не сможет надежно поразить цели в середине Атлантики".

Впрочем, не все в США настолько невысоко оценивают возможности российских самолетов. Эксперт Марк Шнайдер утверждает, что в модернизированном виде старые советские Ту-22М вернули себе противокорабельные возможности. По его словам, помимо новых ракет "воздух – земля", он получит еще по меньшей мере две ракеты большей дальности "с ядерными и обычными боеголовками", которые могут действовать и против наземных целей, и против кораблей.

Сверхновая крылатая ракета Х-32, которой будет оснащен Ту-22М3М, "летит на скорости чуть ниже гиперзвуковой". Это станет серьезной проблемой для Пентагона, который заявил, что не имеет возможностей для противостояния гиперзвуковому оружию, сообщает Nation News.

За последние четыре года произошло четыре крупных аварии Ту-22М3. Жертвами последней, случившейся на прошлой неделе в Мурманской области, стали трое из четверых членов экипажа.

Самолет Ту-22М3М создан в рамках программы модернизации Ту-22М3. Минобороны России примет решение о запуске масштабной программы обновления самолетов по результатам государственных испытаний. В случае успеха может быть модернизировано до 30 самолетов. Обновленный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет в декабре прошлого года на аэродроме Казанского авиационного завода. Он сумел это сделать не с первой попытки.