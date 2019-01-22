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Ту-22М3 рухнул в Мурманской области

Фото: mil.ru
Самолет разбился при посадке

Тяжелый бомбардировщик Ту-22М3 потерпел аварию в Мурманской области. Как сообщает ТАСС, ЧП произошло при посадке на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске в 13:40 по московскому времени.

В Минобороны РФ подтвердили, что из четырех человек экипажа трое погибли, из них двое на месте. Врачи продолжают бороться за жизнь четвертого летчика – его состояние оценивается как тяжелое. До этого от полученных травм скончался третий пилот. По данным источника ТАСС, сразу после аварии выжили командир и штурман. Экипаж состоит из командира, помощника командира, штурмана и оператора.

Причиной крушения Ту-22М3 стало попадание самолета в снежный заряд при выполнении планового полета. Как заявили в военном ведомстве, бомбардировщик летел без боекомплекта, в результате жесткой посадки разрушился. По последним данным, крушение могло произойти из-за ошибки пилотирования, связанной с ухудшением погоды, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее на Дальнем Востоке задели друг друга и упали в море два истребителя-бомбардировщика Су-34. Найдены тела трех летчиков. 

Александр ИЛЬИН
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