Найдено тело третьего летчика Су-34

Судьба еще одного пилота остается неизвестной

Поиски четвертого летчика продолжаются.

Тело третьего пилота, погибшего при столкновении двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, обнаружили в районе поисково-спасательной операции.

"...обнаружено тело летчика без признаков жизни", – приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Напомним, два самолета потерпели крушение над Японским морем в пятницу, 18 декабря. Один из пилотов выжил, его нашли и доставили на берег. Еще двое при аварии погибли. Сейчас спасатели разыскивают четвертого летчика.