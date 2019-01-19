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Найдено тело третьего летчика Су-34

Судьба еще одного пилота остается неизвестной

Поиски четвертого летчика продолжаются.

Тело третьего пилота, погибшего при столкновении двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, обнаружили в районе поисково-спасательной операции.

"...обнаружено тело летчика без признаков жизни", – приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Напомним, два самолета потерпели крушение над Японским морем в пятницу, 18 декабря. Один из пилотов выжил, его нашли и доставили на берег. Еще двое при аварии погибли. Сейчас спасатели разыскивают четвертого летчика.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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