Найдено тело третьего летчика Су-34

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Поиски четвертого летчика продолжаются.
Тело третьего пилота, погибшего при столкновении двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, обнаружили в районе поисково-спасательной операции.
"...обнаружено тело летчика без признаков жизни", – приводит ТАСС сообщение Минобороны.
Напомним, два самолета потерпели крушение над Японским морем в пятницу, 18 декабря. Один из пилотов выжил, его нашли и доставили на берег. Еще двое при аварии погибли. Сейчас спасатели разыскивают четвертого летчика.
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