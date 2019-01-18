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На Дальнем Востоке разбились два истребителя-бомбардировщика

Фото: Интерпресс/ТАСС
Авиакатастрофа произошла с самолетами Су-34

Экипажи истребителей-бомбардировщиков, по предварительным данным, успели катапультироваться.

Крушение двух Су-34 произошло на Дальнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал Fighterbomber. Однако официального подтверждения авиакатастрофы пока не было. Данные СМИ разнятся.

По информации источника ТАСС в региональных силовых структурах, два Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов.

"Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался", – говорится в сообщении.

Данных о судьбе экипажей обоих самолетов нет.

РИА "Новости" пишет об одном истребителе-бомбардировщике, который пропал с радаров.

"Летевший рядом второй борт видел два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования", – рассказал собеседник информационного агентства.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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