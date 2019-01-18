На Дальнем Востоке разбились два истребителя-бомбардировщика

Нибиру
- Начинается: посланец с Нибиру скоро встретится с землянами
- НЛО с Нибиру напугало американцев
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
Экипажи истребителей-бомбардировщиков, по предварительным данным, успели катапультироваться.
Крушение двух Су-34 произошло на Дальнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал Fighterbomber. Однако официального подтверждения авиакатастрофы пока не было. Данные СМИ разнятся.
По информации источника ТАСС в региональных силовых
структурах, два Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов.
"Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался", – говорится в сообщении.
Данных о судьбе экипажей обоих самолетов нет.
РИА "Новости" пишет об одном истребителе-бомбардировщике, который пропал с радаров.
"Летевший рядом второй борт видел два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования", – рассказал собеседник информационного агентства.
Белый дом крепко вцепился в "ракету-нарушителя"
Британские спецслужбы неумело инсценировали покушение на экс-полковника ГРУ и его дочь