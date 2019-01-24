В США признали боевую авиацию России опасной как никогда

В Сирии летчиков опробовали в деле

После длительного застоя в боевой авиации РФ, когда пилоты сидели на земле, а не получали необходимый опыт в небе, сегодня ВКС находятся в форме, близкой к идеальной. Благодаря участию в сирийской операции совместно с сухопутными подразделениями других стран, летчики знают, как ведутся современные боевые действия, а применение новейших видом вооружений, вроде ракет "воздух-поверхность" Х-38, помогли выявить сильные и слабые стороны того или иного вида вооружений. Ранее такой ценный опыт получал, в основном, Израиль, поэтому пилоты этой страны считаются одними из самых лучших в мире.

К таким выводам пришел эксперт по обороне Международного института стратегических исследований США Дуглас Бэрри на основе подробного анализа состояния российских ВКС.

Сирийская кампания дала российским летчикам первый опыт боевых наступательных операций совместно с другими подразделениями, как это и происходит в реальных конфликтах. Несмотря на то, что боевиков, назвать высокотехнологичным противником, операция в Сирии далеко не легкая прогулка для летчиков. И потерянные Су-25 и Су-24 тому свидетельство. Стоит отметить, что и у моджахедов в Афганистане не было самолетов и мощных ЗРК, но своими "стингерами" они сбили немало советских вертолетов и самолетов.

Помимо этого, для Минобороны было архиважно опробовать модернизированные самолеты, вроде Су-35С, Су-30СМ, а также вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52.

По словам экс-главы ВКС РФ, а ныне сенатора Виктора Бондарева, это была неотложная задача, так как летчики не получали нового оборудования 20 лет с начала 90-х годов.



Авиация успешно использовали высокоточные кооректируемые боеприпасы, вроде бомбы КАБ-500 с наведением по ГЛОНАСС. Однако как показала практика, до сих пор оправдано использование обычных бомб свободного падения вроде ФАБ-250, ФАБ-500 и других. Это дешево и эффективно. Кроме того, оказалось, что в условиях пустыни и высокой температуры "умные бомбы" не всегда работают идеально, так как разрабатывались они в других климатических условиях.

Российские летчики применяли ракеты "воздух-поверхность" Х-29 и модернизированные Х-25, с активной радиолокационной, телевизионной и инфракрасной головками самонаведения (ГСН). Что касается новой Х-38, которая должна в перспективе их заменить, данных об использовании этой ракеты в Сирии нет.