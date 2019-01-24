Су-35С одолеет F-15 в воздушном бою

Но американец может вызвать F-22

Лучший российский истребитель Су-35С превосходит F-15 в маневренности. Однако у американца есть козыри в виде некоторого оборудования, а также перспектива модернизации. В воздушном бою эти два самолета – практически равные соперники благодаря эффективным радарам, а в ближней схватке, или, как говорят американцы, dogfight, у "тридцать пятого" шансов одержать верх будет больше.

Су-35С построен на базе "двадцать седьмого", который, в свою очередь создавался как ответ на американский F-15, который и сформировал требования к истребителю четвертого поколения. Но с тех пор многое изменилось. Су-35С – это в своем роде вершина поколения 4. Но и американцы не стояли на месте, периодически ставя на F-15 новую авионику и радиолокационную технику.

Итак, одно из главных преимуществ Су-35С – это мощный радар с пассивной фазированной решеткой "Ирбис-Е" с дальностью обнаружения до 400 километров. Сообщается, что он эффективен не только против воздушных, но и наземных целей. Но и на современном F-15 тоже стоят не "дрова", а радар APG-63 V3 с активной электросканируемой антенной решеткой AESA. Журнал The National Interest считает его характеристики превосходными, отмечая его надежность и высокое разрешение.

На Су-35С есть система инфракрасного поиска и слежения (IRST), которая позволяет определять местоположение самолетов в радиусе 50 километров. Это повышает шансы истребителя обнаружить малозаметные истребители.

На F-15 такой системы нет. Зато самолет подключен к сети Talon HATE, которая не только помогает видеть самолеты противника, но и связываться с F-22, которые могут дать F-15 координаты целей. Ракеты "воздух – воздух" средней дальности у Су-35 и "пятнадцатого" примерно схожи по характеристикам, если говорить о Р-77 и AIM-120D.



F-15 уступает в скрытности. Когда "пятнадцатый" разрабатывался, о стелс-технологиях не задумывались, а вот при разработке Су-35С фактор малозаметности уже учитывался. Эффективная площадь рассеивания F-15 примерно 5 кв. м, в то время как у "тридцать пятого" этот показатель может быть равен от 1 до 3 квадратных метров.

Но, как считают западные эксперты, это все равно слишком много и, скорее всего, самолет будет виден на современном радаре, то есть это не защитит его от ракеты средней дальности.

В ВКС РФ справедливо полагают, что действие РЭБ (в том числе Л175 "Хибины" на Су-35С) значительно снизит точность таких ракет, поэтому воздушные бои будут вестись в том числе на коротких дистанциях, когда летчики могут видеть друг друга. В этом случае преимущества Су-35С очевидны – двенадцать узлов подвески вооружений против восьми у F-15.



Если Пентагон все-таки закажет у "Боинга" модернизированные F-15, их число возрастет до шестнадцати. Однако у Су-35С все равно будет преимущество в ближнем бою благодаря двигателям с отклоняемым вектором тяги. Российский самолет сможет совершать крутые повороты и "рыскать" в высоких углах атаки, изрядно изводя нервы пилоту F-15.