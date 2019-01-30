"Бородавочники" станут легкой добычей российских истребителей

F-35 уничтожат целую бригаду

В российских СМИ неоднократно критиковали российские штурмовики Су-25 за то, что они слабо защищены против управляемых ракет и устарели. Модернизированные Су-25СМ3 ситуацию немножко поправили, но все равно их слишком мало. К сожалению, дело оживилось только после гибели Романа Филиппова в Сирии, которого сбили из "Стингера".

Может показаться странным, но в США с их огромным бюджетом ситуация со штурмовиками обстоит аналогичным образом, правда, причины другие. В Пентагоне до сих пор не понимают, чем заменить "бородавочники" А-10, которые воюют с 1991 года. В настоящее время идут разговоры о замене А-10 на F-35В, однако противники данной идеи справедливо отмечают, что это все равно что "микроскопом забивать гвозди". Грязная работа штурмовика чем-то напоминает действия "летающего танка", который поспевает везде и возвращается на базу с повреждениями, после которых истребитель камнем падает вниз.

Журнал The National Interest проанализировал текущие возможности А-10 и пришел к выводу, что он пригодится лишь в войне с повстанцами, но совершенно непригоден для противостояния высокотехнологичным противникам вроде России и Китая.

По мнению NI, если НАТО начнет войну с Россией, у А-10 даже не будет шансов подобраться к мотострелковой бригаде ВС РФ. Сухопутные подразделения прикрывает с земли батальон ПВО, в составе которого "Тор-М2", "Бук-М2", "Бук-М3", "Тунгуска М1" или "Панцирь-С1". Кроме того, комплексы РЭБ будут глушить авионику А-10 и воздействовать на управляемые ракеты противника. А истребители Су-30СМ и Су-35С расстреляют тихоходов А-10 как учебные мишени, если, конечно, на помощь "бородавочникам" не придут F-15 и F-22.

А-10, который прекрасно виден на радаре, станет легкой мишенью для "Бука", если его еще раньше не собьет ракета, выпущенная из С-300В4, или того круче, С-400.

Кроме того, российские бомбардировщики могут атаковать крылатыми ракетами Х-101 аэродромы, на которых будут базироваться "бородавочники".

Другое дело F-35B, который теоретически может прорвать российскую оборону ПВО и нанести удар по российской бригаде. Один F-35 при идеальном раскладе может уничтожить до 30 бронетранспортеров, в день истребитель может совершать до четырех боевых вылетов. Но это всего лишь теория. На практике F-35, наносящих удар с воздуха, скорее всего, засекут, и тогда летчики стелсов вспомнят про броню "бородавочников", которой у F-35В нет.