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Су-27 дерзко отогнал истребитель НАТО от "борта №1"

Фото: commons.wikimedia.org
Самолеты едва не столкнулись

В интернете появилось эффектное видео, как российский истребитель Су-27 оттесняет американский F-15, принадлежащий одной из стран НАТО. Сообщается, что "двадцать седьмой" охранял правительственный борт, а F-15 подошел слишком близко.

На видео, которое разместил в Instagram пользователь fightbomber, видно, как Су-27 сделал крен влево, и F-15 резко ушел в сторону, чтобы избежать столкновения. "Пятнадцатый" готовился уйти заранее, по мере того как российский самолет приближался, так как слегка наклонил ручку влево.


Мнения о том, правильно ли поступил российский летчик, совершив мастерский, но в общем-то опасный маневр, разделились. Большинство выразили восхищение. Например, пользователь ssk_alpha написал: "На том и стоит земля Русская. На человеках держится. И на земле и в небе!" (орфография автора сохранена).

В то же самое время некоторые посчитали, что летчик неоправданно рисковал своей жизнью и жизнью другого летчика, который не угрожал российскому правительственному борту. Этой же точки зрения придерживается Telegram-канал "Взгляд человека в лампасах", специализирующийся на военной тематике.

Автор блога уверяет, что самолет летел в паре сотен метров от "правительственного борта" и не собирался никого атаковать. А если бы захотел это сделать, то поразил бы самолет ракетами "воздух – воздух" c расстояния в десятки километров. Сам маневр был больше "показухой", так как реальную угрозу для F-15 представлял второй Су-27, летевший на расстоянии, – он и держал летчика НАТО на прицеле.

"Су-27 ВКС России совершил эффектный и очень опасный жест. Спасибо летчику F-15 за его прекрасную реакцию", – говорится в блоге.

Фоторепортаж
Су-27 стал грозой разведчиков США
Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: commons.wikimedia.org/Yevgeny Pashnin (CC BY-SA 3.0)
Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Александр ИЛЬИН
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