B-2 натаскивают на С-400

Бомбардировщики оснащают авионикой будущего

США не только разрабатывают новейший стелс-бомбардировщик В-21, который по заявлениям Пентагона, сможет нанести удар в любой точке мира, но и модернизируют существующие B-2. Как пишет блог Warrior Maven, на самолете отрабатывается использование высокоточной B-61-12. В отличие от F-35, который, скорее всего, не сможет спрятать боеприпас во внутреннем отсеке, "невидимка" может легко поместить их в фюзеляже.

Прошедшим летом B-2 сбросили "двенадцатые" на авиабазе Неллис, все попадания были очень точными и эффективными. На боеприпасах использовались инерциональные навигационные системы.

По словам пресс-секретаря ВВС США капитана Хоупа Кронина, опасность В-2 в том, что система наведения позволяет нанести как несколько ядерных ударов, так и один максимально мощный. В этом случае B-61-12 падают в одну точку. Причем в новом боеприпасе можно регулировать мощность ядерного заряда для использования как в тактических, так и в стратегических целях.

Пока B-61-12 не приняты на вооружение стелса официально. Бомбардировщик берет под крыло B-61-7 с мощностью заряда от 10 до 360 килотонн, В-61-11 мощностью до 400 килотонн, в том числе с противобункерным зарядом, а также B-83-1 специально для уничтожения бункеров.

По мнению экспертов, В-61-12 заменяет их полностью, причем вызывает меньшее количество радиоактивных осадков. Благодаря этому бомбой якобы можно наносить точечные удары для разрушения стратегических объектов, вроде командных пунктов или ракетных шахт, не превращая все вокруг в пепел.



Кроме того, в рамках модернизации DMS-M на В-2 ставят новую электронику. Сообщается, что новый бортовой компьютер будет в тысячу раз мощнее существующего. Новые датчики и приборы должны позволить самолету преодолеть российскую систему ПВО. Специальные системы будут обнаруживать сигналы зенитно-ракетных комплексов на Земле, что позволит бомбардировщику уйти из опасной зоны. Впрочем, на практике проверить работу этой системы пока не удавалось.Стоит отметить, что и российские конструкторы активно работают над радарами, способными засекать "невидимки".