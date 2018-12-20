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F-35 метит на место "бородавочника"

Фото: flickr.com/Robert Sullivan
"Летающий компьютер" могут использовать в качестве штурмовика

В начале года украинские авиаторы заговорили о модернизации МиГ-29 с целью возможного применения на фронте. Истребитель, получивший название МиГ-29МУ2, планировалось вооружить управляемыми бомбами и ракетами, оснастить средствами РЭБ и отправить в Донбасс.

В российском МиГе тогда к этой идее отнеслись скептически и попросили не переделывать хороший истребитель в посредственный штурмовик, упомянув ограниченные возможности украинской промышленности. Тем не менее российский МиГ-35 с его возросшей боевой нагрузкой и бомбами КАБ-500 – это именно тот самолет, о котором мечтают в ВСУ.

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А недавно и в США задумались о замене легендарных "бородавочников" A-10, воевавших еще во Вьетнаме, на новенькие F-35 пятого поколения. Но возникло много вопросов: да, истребитель напичкан электроникой и вооружен новейшими бомбами и ракетами, но спасет ли это его на небольшой высоте, когда его будет видно с земли без всякого радара.

Не безопаснее ли будет сидеть в титановом корпусе "летающего танка" А-10? Конечно, броня штурмовика намного крепче чем у F-35. Однако эксперты из The National Interest нашли и важные преимущества истребителя над штурмовиком.

Во-первых, компьютерные датчики F-35 позволит обнаружить и уничтожить цели на гораздо большей высоте, чем это сделает штурмовик, подвергая себя опасности. Как и у "бородавочника", у "тридцать пятого" есть пушка, из которой можно бить по противнику на земле. А учитывая то, что F-35 обвешан камерами и "видит" на 360 градусов, атака может быть максимально точной. Уменьшается риск поражения своих.

Во-вторых, в случае появления истребителей противника F-35 может дать отпор. А-10 не лучший вариант против, скажем, Су-30СМ, а "тридцать пятый" еще повоюет.

Фото: www.globallookpress.com

В-третьих, F-35 может уничтожить на большом расстоянии вражескую артиллерию и минометы, причем сделает это самым современным и точным оружием.

Но минусов у истребителя на штурмовой работе тоже немало. В свое время "бородавочники" прилетали на базы в Ираке изрешеченные снарядами и пулеметными пулями, на последнем издыхании, на одном двигателе, но прилетали. А вот у F-35, к слову, только один двигатель. Использовать его на малой высоте в ходе интенсивного боя, наверно, не лучшая затея.

В ВВС США все больше склоняются к тому, что в ближайшие годы бок о бок будут использоваться оба самолета, причем каждый будет выполнять свои задачи. F-35 станут отличными наводчиками для артиллерии и вертолетчиков.

Начальник штаба армии США генерал Марк Милли на ежегодном симпозиуме Ассоциации армии США в октябре так и заявил, что F-35 будет играть решающую роль в поддержке сухопутных войск. А в самое пекло, как и раньше, будут отправлять, разумеется, А-10. В ВВС США надеются получить новый штурмовик, но, когда он появится, пока никто не знает. 


Александр ИЛЬИН
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