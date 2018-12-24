США собрали на учениях эскадрилью мечты

Летчики сняли уникальные кадры

Настоящий смотр истребительной авиации США устроили по время учений "Оранжевое небо", состоявшихся в середине декабря. Нечасто можно увидеть в одном строю F-22, F-35, F-16, F-15 и F/A-18. Самолеты пролетели бок о бок, и не в рамках авиашоу, а для решения учебно-боевых задач.

Как известно, они у них разные. F-22 пятого поколения обеспечивает превосходство в небе, F-35 обнаруживает цели раньше какого-либо другого самолета, F-16 подавляет наземную ПВО, F-15 – может делать работу "двадцать второго", а может и разбомбить танковую колонну. Что касается F/A-18, то это чистый палубник, которого пока и не думают снимать с вооружения ради F-35B, который уступает ему в мощности.

Кроме вышеперечисленных истребителей, в учениях участвовали бомбардировщики B-52, невидимки B-2 и B-1 Lancer, а также воздушные танкеры KC-135 и KC-10. На маневрах отрабатывалось взаимодействие ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты.