Летчики пришли в восторг от МиГ-35

Военные опубликовали уникальные видео с летных тестов

Российские летчики перешли к интенсивным испытаниям истребителя МиГ-35, представляющего собой глубоко модернизированную версию легендарного МиГ-29.

По данным Минобороны, в условиях, приближенных к боевым, в том числе с применением средство РЭБ, пилоты проверили системы наведения, радиолокации и управления вооружением.

Как это происходило, можно посмотреть на видео, на котором есть и вертикальный взлет, и посадка, и выполнение фигур высшего пилотажа. Особенно впечатляют кадры, снятые с рампы транспортника на небольшой высоте и скорости, где на "тридцать пятом" можно рассмотреть буквально каждую заклепку.

В ходе выполнения фигур высшего пилотажа были в очередной раз опробованы маневренность истребителей и их аэродинамические свойства. Планируется, что МиГ-35 начнет поступать в войска до 2020 года. Пока Минобороны заказало 30 самолетов.

Судьба легкого истребителя неоднократно висела на волоске – Минобороны могло полностью отказаться от МиГов в пользу самолетов "Сухого". Однако точку поставил экс-глава ВКС, а ныне сенатор Виктор Бондарев, который заявил в январе 2017 г., что МиГ-35 нужен российским ВКС в Сирии.

Главные отличия истребителя от классического "Фулкрума" – более экономичные двигатели, РЛС с активной фазированной решеткой, современная авионика и увеличенная боевая нагрузка. Например, самолет легко берет под крыло корректируемые авиабомбы КАБ-500.

Кроме того, у самолета увеличен радиус действия и снижена радиолокационная заметность. Правда, не до уровня, близкого к истребителям пятого поколения, о чем сообщают некоторые российские СМИ.

Фактически МиГ-35 – это современный и улучшенный "двадцать девятый". То же самое американцы проделывают со своими F-15, которых и не думают списывать со счетов.

Есть еще один момент: Су-30СМ, Су-35 – это тяжелые истребители, а легкий МиГ-35 может пригодиться в тех случаях, когда самолеты "Сухого" будет использовать дорого и необязательно. Конечно, "тридцать пятый" не будет выполнять задачи штурмовика, но свою нишу обязательно займет.

Ожидается, что истребитель будет относительно недорогим. "Самолет состоит из 60 тысяч деталей. Каждая будет иметь свой штрих-код, свое место в этой системе. Мы полностью будем контролировать себестоимость от маленькой гайки до всего самолета", – цитирует телеканал "360" гендиректора АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Илью Тарасенко.