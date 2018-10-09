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Модернизированный Ту-22М3М не смог полететь

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Первый вылет бомбардировщика перенесли

На Казанском авиационном заводе перенесли первый полет бомбардировщика Ту-22М3М, так как машина оказалась не готова. Ранее сообщалось, что самолет должен был полететь еще в августе.

Теперь, по данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, максимально модернизированный "двадцать второй" в лучшем случае полетит в конце октября – начале ноября. На данный момент продолжается наземное тестирование совместимости элементов искусственного интеллекта машины, и эти работы могут занять еще несколько недель.

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Как известно, Ту-22М3М в будущем вытеснит обычные "двадцать вторые". Сейчас в парке ВКС РФ в основном Ту-22М3, они и участвовали в сирийской операции.

До 2020 г. планируется модернизировать порядка тридцати Ту-22М3 до уровня Ту-22М3М, но сроки могут сдвинуться вправо. Новые машины станут идеальными носителями крылатых ракет "воздух – поверхность" Х-32 и гиперзвуковых "Кинжалов", которые также предполагается использовать против авианосных групп противника.

Ту-22М3М оборудован современной РЛС, новой системой управления ракетным оружием, изменена бортовая система электроснабжения. Это уже далеко не тот советский Ту-22.

Выкатка опытного образца Ту-22М3М состоялась 16 августа этого года на Казанском авиационном заводе.

Александр ИЛЬИН
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