Самолет торжественно передали на испытания

В Казани выкатили из ангара первый глубоко модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М, который в США называют "грозой авианосцев" из-за мощного противокорабельного оружия.

Ради торжественного события Казанский авиастроительный завод посетили командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш, президент Татарстана Рустам Миниханов и гендиректор "Туполева" Александр Конюхов.

Теперь машину передадут на наземные и летные испытания. Как сообщалось ранее, до 2020 г. планируется модернизировать 30 бомбардировщиков до модификации Ту-22М3М. А поступать в ВКС они начнут в 2021 году.

Ту-22М3М оснащен более современной авионикой, цифровым радионавигационным, связным оборудованием. На самолете можно будет применять спутниковую систему наведения ГЛОНАСС. Фактически это современный бомбардировщик, которых так не хватает ВКС. Тот же Ту-22М3 летает уже порядка 30 лет. И "глупо не использовать огромный модернизационный потенциал самолета", – цитирует РИА "Новости" слова бывшего главкома ВКС, а ныне сенатора Виктора Бондарева.



На Западе Ту-22М3М вызывает беспокойство из-за его противокорабельного вооружения, в частности, ракет Х-32 и комплекса "Кинжал", который также можно использовать для нанесения ударов по авианосцам.

Накануне стало известно, что Россия планирует модернизировать севастопольский аэродром "Бельбек" таким образом, чтобы на нем могли приземляться стратегические бомбардировщики. И если Ту-22М3М будут дислоцироваться в Крыму, 6-й флот США в Средиземноморье уже не сможет себя чувствовать в такой безопасности.