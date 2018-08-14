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Американских военных экспертов сильно насторожил предстоящий полет модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М с новой авионикой и ракетами Х-32, прямое назначение которых – уничтожение американских авианосцев.
Специализированное издание Military & Aerospace Electronics назвало российский самолет будущим кошмаров ВМС США, причем во многом из-за современной электронной начинки, которая увеличит эффективность советского "Слепца" (Blinder), как его идентифицируют по классификации НАТО.
Как заявил ранее генеральный директор "Туполева" Александр Конюхов, заводские испытания новой машины должны завершиться до конца этого года. А затем Минобороны будет принимать решение, сколько Ту-22МЗМ закупать для ВКС. С увеличением напряженности между Москвой и Вашингтоном стратегические бомбардировщики снова вышли на первый план.
Опытные летчики еще хорошо помнят, как во времена холодной войны за Ту-22 гонялись палубные истребители F-14 Tomcat с ракетами "воздух – воздух" большой дальности. Но после 1991 г. США сняли с вооружения и самолет, и ракету, оставив огромные авианосцы на "растерзание" хищным российским бомбардировщикам, как утверждают западные эксперты.
Ту-22М3М, действительно, грозное оружие. Ракета Х-32 взмывает в стратосферу на высоту порядка 40 км, а затем камнем падает вниз на цель либо летит на высоте 100-200 м над водой. Во время поражения цели скорость ракеты достигает 4 Махов, что делает ее крайне трудной мишенью для корабельных комплексов ПРО.
Припасено для Ту-22М3М и другое оружие, уже широко известный "Кинжал" с дальностью до 2 тыс. километров. А также советские Х-15, которые, как и Х-32, могут оснащаться термоядерными боеголовками.
Всего Ту-22М3М сможет взять 24 т бомб и ракет. Кроме того, самолет оборудуют цифровым радионавигационным, связным оборудованием. Установят современную систему управления вооружением. Во многом модернизация пересекается с работой над другим бомбардировщиком – Ту-160.
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