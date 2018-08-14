На Западе с уважением отнеслись к модернизации советского бомбардировщика

Американских военных экспертов сильно насторожил предстоящий полет модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М с новой авионикой и ракетами Х-32, прямое назначение которых – уничтожение американских авианосцев.

Специализированное издание Military & Aerospace Electronics назвало российский самолет будущим кошмаров ВМС США, причем во многом из-за современной электронной начинки, которая увеличит эффективность советского "Слепца" (Blinder), как его идентифицируют по классификации НАТО.

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Как заявил ранее генеральный директор "Туполева" Александр Конюхов, заводские испытания новой машины должны завершиться до конца этого года. А затем Минобороны будет принимать решение, сколько Ту-22МЗМ закупать для ВКС. С увеличением напряженности между Москвой и Вашингтоном стратегические бомбардировщики снова вышли на первый план.

Опытные летчики еще хорошо помнят, как во времена холодной войны за Ту-22 гонялись палубные истребители F-14 Tomcat с ракетами "воздух – воздух" большой дальности. Но после 1991 г. США сняли с вооружения и самолет, и ракету, оставив огромные авианосцы на "растерзание" хищным российским бомбардировщикам, как утверждают западные эксперты.

Ту-22М3М, действительно, грозное оружие. Ракета Х-32 взмывает в стратосферу на высоту порядка 40 км, а затем камнем падает вниз на цель либо летит на высоте 100-200 м над водой. Во время поражения цели скорость ракеты достигает 4 Махов, что делает ее крайне трудной мишенью для корабельных комплексов ПРО.

Припасено для Ту-22М3М и другое оружие, уже широко известный "Кинжал" с дальностью до 2 тыс. километров. А также советские Х-15, которые, как и Х-32, могут оснащаться термоядерными боеголовками.



Всего Ту-22М3М сможет взять 24 т бомб и ракет. Кроме того, самолет оборудуют цифровым радионавигационным, связным оборудованием. Установят современную систему управления вооружением. Во многом модернизация пересекается с работой над другим бомбардировщиком – Ту-160.