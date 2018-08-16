Ту-160 "подскочили" к Америке

Самолет впервые сел на Чукотке

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 впервые в истории совершили посадку на чукотском аэродроме "Анадырь". Как сообщает пресс-служба Минобороны, два экипажа посадили машины в рамках летно-тактического учения дальней авиации, преодолев при этом около 7 тыс. километров. В ходе полета самолеты наносили удары по целям на полигоне в республике Коми, дозаправляясь в воздухе.

В советское время аэродром "Анадырь", или "Угольный", строился специально для войны с США. На нем стратегические бомбардировщики должны были пополнить боеприпасы, в том числе ядерные, и взять курс на страну "проклятых империалистов".

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Для хранения ядерных боеприпасов в середине 1950-х гг. в вечной мерзлоте было построено огромное подземное хранилище "Портал" с противоатомной защитой. А для обеспечения работы ядерного склада построили поселок Магадан-11. Приземлялись на "Анадырь", разумеется, "Русские медведи" Ту-95, которые и сейчас используют "Угольный" как аэродром подскока, а сами базируются в Энгельсе. На данный момент продолжается модернизация чукотской базы.