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У России будет только полтора десятка серийных Су-57

Фото: mil.ru
На дорогую машину не хватает денег

К 2025 году Россия получит 15 серийных истребителей Су-57. В 2020-м Минобороны подпишет контракт на поставку 13 машин, часть которых уже получит двигатели второго этапа, сроки выполнения контракта – пять лет.

Кроме того, как сообщает ТАСС со ссылкой источник в авиастроительной отрасли, в этом году ВКС передадут один серийный Су-57 с двигателями первого этапа АЛ-41Ф и аналогичную машину в 2020-м. В итоге при хорошем раскладе через шесть лет у России будет полтора десятка серийных Су-57. А вместе с десятью опытными образцами – 25. Это две эскадрильи.

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Для сравнения, у США 187 серийных F-22 плюс 355 F-35 и еще планируется закупить сотни. К сожалению, это подтверждает предположения западных экспертов о том, что Россия пока не может себе позволить достаточное количество истребителей пятого поколения из-за их высокой стоимости. Впрочем, называется и другая причина. К 2025 году самолет пятого поколения, в том числе F-22 и Су-57 могут устареть, и их будут заменять уже другими машинами, в то числе беспилотными. Таким образом, российские авиаконструкторы создают задел уже для истребителя шестого поколения, которого будут делать на базе Су-57.

Но в ближайшие шесть лет, а может быть и больше, эти самолеты не будут создавать ядро истребительной авиации ВКС. Это по-прежнему будут Су-30, Су-35 и возможно МиГ-35, если машина полностью устроит военных.

Александр ИЛЬИН
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