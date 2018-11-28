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Су-57 проиграл китайскому истребителю

Кадр youtube.com
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В российском самолете уделили мало внимания стелс-технологиям

Истребитель пятого поколения Су-57, который российские военные позиционируют как не имеющий себе равных в своем классе, получил довольно противоречивую оценку у постоянного автора журнала The National Interest Дэйва Маджумдара, который специализируется на боевой авиации.

По его мнению, по своим летным характеристикам Су-57 превосходит китайский J-20. Даже с двигателем первого этапа АЛ-41Ф1 он обладает хорошей скоростью и отличной маневренностью, в том числе на больших углах атаки. Тяга на форсаже АЛ-41Ф1 достигает 14,5 тыс. кгс, что дает приличные показатели на сверхзвуке.

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А когда Cу-57 получит более мощные турбины с тягой до 19 тыс. кгс, которые пока именуются как "Изделие 30", самолет и вовсе сравняется с американским F-22 и также сможет поддерживать крейсерскую скорость на сверхзвуке. Считается, что это один из основных показателей истребителя пятого поколения.

Фото: flickr.com/photos/praveersharmaJ-20 по мощности примерно такой же, как Су-57 с двигателем первого этапа. В маневренности он не выигрывает, а то и проигрывает российскому истребителю. Но есть одно но. По мнению автора NI, при проектировании истребителя китайцы уделили эффективной площади рассеивания (ЭПР) намного больше внимания, чем русские. Поэтому на радаре Су-57 будет заметнее, чем J-20.

Кадр youtube.comНапример, выдавать самолет будет закругленный электрооптический датчик, который конструкторы не углубили в корпус. Кроме того, у оснований крыльев есть специальные подвижные щитки (LERX), которые также влияют на ЭПР самолета.

Двигатели также неважно замаскированы, в том же F-22 сопла немного углублены в корпус. Более прогрессивный стелс-дизайн и у китайского J-20. Электрооптические и инфракрасные датчики у него спрятаны, система предупреждения о ракетном нападении (MWS) у него почти такая же, как у F-22 и F-35. У J-20 лучше аэродинамика, самолет более обтекаемой формы.

Проблема китайского истребителя – это двигатель, если Пекину удастся построить аналог "Изделия 30", то J-20 может поспорить с Су-57 и в ближнем бою. На данный момент разрабатывается WS-15 c тягой до 18 тыс. кгс, однако неясно, когда его поставят на самолет.

Фото: .flickr.com/photos/145141267@N03Что касается датчиков, то пока нет точных данных, на каком самолете они эффективнее. Дело в том, что они разрабатывались для разных задач. Летчики Су-57 будут пытаться засечь истребители пятого поколения противника с помощью РЛС "Белка", которая работает в Х– и L-диапазонах. По мнению западных экспертов, это возможно, но неизвестно, удастся ли захватить цель и вести ее.

Китайцы пошли по другому пути и попытались сделать самолет, похожий на F-35. Главной его задачей будет не воздушный бой с эскадрильей истребителей противника, а неожиданный удар, когда враг даже не думает об опасности. Для этого у него есть система, аналогичная американской AN/ASQ-239, но не такая продвинутая.

Очевидно, что Су-57 и J-20 задумывались для разных задач. Если российский истребитель создавался в противовес американскому "хищнику" F-22, то китайский J-20 намного ближе к F-35, которому не нужно завоевывать превосходство в небе в ближнем бою, а достаточно лишь обнаружить противника первым и нанести удар.

Андрей ШЕРЫХАНОВ
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