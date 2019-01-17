F-16 перекрасят под Су-57

Пилотов учат не бояться российского самолета

Раскритиковав камуфляж Су-57 и назвав его "прошлым веком", американцы сами перекрасят свой F-16 под российский истребитель. Как сообщает Aviationist, самолет будет изображать "пятьдесят седьмого", чтобы американские летчики как можно лучше знали своего врага в лицо.

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Командир 57-го авиакрыла ВВС США Роберт Новотны предложил в Facebook сообща выбрать раскраску истребителя путем голосования. В результате выиграл зелено-серый "цифровой камуфляж" Су-57, который получил название "Гадюка".

Покраску закончат к лету, а в ноябре "американский Су-57" примет участие в авиашоу Aviation Nation на базе Неллис в ноябре. До этого американцы перекрашивали свои F-16 под российские Су-35.



