F-22 пророчат победу над Су-57
В США в очередной раз смоделировали противостояние двух истребителей пятого поколения – разработанного в 1990-х F-22 и все еще не принятого на вооружение Су-57.
По мнению The National Interest, российский самолет с двигателем второго этапа "Тип 30" максимально приближается к F-22, однако большая по сравнению с американским истребителем эффективная площадь рассеивания, а также менее совершенный радар с АФАР все равно делают его слабее F-22.
Как предполагает NI, F-22 с более мощным радаром AN/APG-77 (V)1 первым обнаружит Су-57 и собьет его ракетой "воздух – воздух" AIM-120D AMRAAM. При этом американские эксперты оговариваются, что в реальности такой ситуации никогда не возникало, поэтому с 100%-й уверенностью об этом говорить нельзя.
Россия постоянно совершенствует радары и предпочитает действовать проверенными методами, используя доплеровский радар и широкий диапазон волн. Также российские летчики разворачиваются под углом 90 градусов к радару противника, после чего их крайне трудно засечь. Опыт и мастерство пилотов ВКС может оказаться решающими факторами в схватке с F-22.
Радар с АФАР Н036L-1-01 "Белка" может помочь обнаружить F-22, так как максимально суживает область поиска. Кроме того, пилот Су-57 будет использовать свой оптико-электронный комплекс 101КС "Атолл", а также бортовой комплекс обороны Л402 "Гималаи", который может использовать антенны "Белки".
Используя все свои датчики и системы, Су-57 вполне может захватить F-22, просто сделать это будет сложнее, чем пилоту "двадцать второго".
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