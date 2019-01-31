Самолет обладает уникальной концепцией

Свою оценку российскому Су-57 дал китайский авиаконструктор Ван Юнцинь, который в настоящее время разрабатывает стелс-истребитель FC-31.

По его мнению, "пятьдесят седьмой" уникален, несмотря на то, что в процессе его разработки возникло немало проблем. Более того, по мнению Юнциня, Китаю есть чему поучиться у создателей Су-57, хотя НОАК уже эксплуатирует собственный J-20 пятого поколения.

Как пишет Ван Юнцинь в журнале Aerospace Knowledge, российский самолет обладает аэродинамическим дизайном и отлично управляет вектором тяги. В Су-57 сделан акцент на сверхманевренности и сверхзвуковых полетах, а скрытность – это уже второй приоритет. Поэтому в ряде СМИ самолет раскритиковали за несоответствие стандартам малозаметного истребителя.

Самолет оснащен радаром и оборудованием, которое позволяет обнаруживать угрожающие истребителю ракеты, выпущенные с тех же F-35 или F-22. Основная схватка для Су-57, по словам китайского конструктора, будет происходить в зоне видимости, где маневренность будет главным козырем.

Вместе с тем, Ван Юнцинь признает, что Россия ограничена в промышленном и финансовом плане, поэтому ей трудно конкурировать с ВВС США. Тем не менее концепция российского самолета, уникальна.

Американский журнал The National Interest, проанализировав высказывания конструктора смог лишь написать, что российский Су-57 – это пока штучный товар, который собирается вручную и якобы грубо собран. Истребитель еще не получил никакого вооружения, в то время как F-35 и особенно F-22 давно используют свое оружие по назначению.



На самолете, по версии NI отсутствуют ключевые боевые системы, иначе самолет был бы опробован в Сирии, и это бы показали по российскому телевидению.

Стоит отметить, что пока Су-57, действительно, не готов, но испытания продолжаются, в том числе в одной связке с ударным беспилотником "Охотник", и рано или поздно самолеты поступят на вооружение, хоть и не в том количестве, в котором хотелось бы. Ожидается, что в этом году ВКС передадут один серийный Су-57 с двигателями первого этапа АЛ-41Ф. А к 2025 г. летчики получат 15 серийных истребителей Су-57.