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У Су-57 нашли два уязвимых места

Фото: mil.ru
Истребителю надо попасть на салон Ле-Бурже

Российский истребитель пятого поколения Су-57 по-прежнему находится в центре внимания западных СМИ. Накануне на авиационном заводе имени Гагарина подтвердили, что в этом году ВКС получат первый серийный образец, в 2020-м – еще один. Однако критики проекта утверждают, что этого крайне мало и такое количество Су-57 не сделает погоды в серьезном военном конфликте. С другой стороны, если самолет получится удачным, то истребители могут приобрести, например, Индия или другие страны, и это позволит произвести больше Су-57 для ВКС.

В России очень на это надеются. В феврале на странице Международного авиакосмического салона Ле-Бурже в Facebook появился пост, в котором сообщалось, что Су-57 может быть представлен во Франции.

Журнал The National Interest (NI), неоднократно писавший про российский истребитель, увидел в нем две проблемы. Первая – это двигатель первого этапа АЛ-41Ф1, с которым самолет начнет поступать в войска. Он не позволяет Су-57 летать на сверхзвуке в бесфорсажном режиме. А это одно из требований к истребителю пятого поколения. Такие характеристики может выдавать двигатель второго этапа "Изделие 30", но когда он начнет поступать в войска, пока неясно. Пока прототип с новыми турбинами проходит испытания.

Фото: mil.ru

Второй основной проблемой NI считает финансирование программы. Как известно, в апреле 2018 г. Индия прекратила сотрудничество по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), в рамках которого предполагалось построить индийский истребитель пятого поколения на базе Су-57. Средства, полученные от индийской стороны, Россия планировала потратить на развитие программы "пятьдесят седьмого", но все пришлось переиграть. Собственно, обо всем этом и так было известно. Су-57 в ближайшее время не будет составлять основу истребительной авиации ВКС, и, скорее, это задел на будущее.

Александр ИЛЬИН
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