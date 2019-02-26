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ВКС России победят американцев через год

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Серийные истребители Су-57 примут на вооружение совсем скоро

Российская армия в течение года получит два новейших истребителя пятого поколения, аналогов которым в мире не существует. Об этом журналистам рассказал директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Александр Пекарш.

По словам руководителя предприятия, которое является филиалом (филиал компании "Сухой"), первый серийный самолет Су-57 поставят в Вооруженные силы, как и планировалось, в 2019 году. Второй же истребитель передадут войскам в 2020 г., передает РИА "Новости".

В 2018 г. предприятие завершило изготовление и поставку партии опытных образцов самолета. Его мировая премьера состоится в Париже на авиасалоне в июне 2019 г., напомнил Пекарш.

Директор авиапредприятия также рассказал о том, что контракт на поставку Министерству обороны РФ истребителей Су-27СМ3 выполнен в полном объеме. Эти машины поставлялись еще в советскую армию в конце 80-х – начале 90-х гг., но теперь они прошли глубокую модернизацию, передает РИА ФАН.

Фото: mil.ru

"Мы начали работать по этой теме с начала 2000-х годов. В прошлом году завершили изготовление по крайнему контракту на поставку 10 самолетов. Мы поставили в 2017 г. четыре самолета и в 2018 г. шесть самолетов",

– пояснил Пекарш.

Комментируя новости о скорых поставках Су-57 в армию, заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил о том, что не так важно, сколько именно будет самолетов этого типа в ВКС на первом этапе.

"Принципиально другое: они будут нужны для того, чтобы наработать определенную методику их технического наземного обслуживания и методику их полетов, то есть наработать возможности, которые могут быть реализованы в полете: боевое применение, пилотаж, маршрутные полеты. Чтобы не только испытатели летали на этих самолетах, а рядовые летчики. Перед рядовым летчиком стоят другие задачи и необходимо пройти этап наработки. Чем раньше эти самолеты появятся в частях вооруженных сил, тем проще будет дальше их эксплуатировать тем, кто будет получать затем целые эскадрильи этих самолетов", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 (ранее ПАК ФА) – новейшая разработка ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО. По словам специалистов, наш истребитель одержит победу в гипотетическом бою с американским F-35.

Андрей ФИЛАТОВ
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