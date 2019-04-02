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Су-57 получил лазерное оружие

Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Появились подробности о новейшем российском боевом самолете

Российские конструкторы применили ряд передовых технологий при создании истребителя пятого поколения Су-57, в том числе новые системы управления вектором тяги, гиперзвуковое оружие и радары бокового и заднего обзора. Однако одним из новых технических решений, которому уделяется относительно мало внимания, но которое может существенно изменить выживаемость самолета в ближнем бою, является система направленного инфракрасного противодействия (DIRCM).

В отличие от американского F-22 Raptor, российский истребитель использует турели, "способные стрелять лазером, чтобы ослепить ракеты противника", пишет издание Military Watch Magazine.

В статье отмечается, что принятый на вооружение в 2014 г. Су-34 относится к поколению 4++ и считается одним из наиболее передовых военных самолетов в мире, однако Су-57 по своим возможностям далеко опережает его.

F-22 Raptor. Фото:flickr.com

Как и на F-22 Raptor, на новейшем российском истребителе установлены средства предупреждения об облучении и атаке. Система ослепления ракет противника лазером бесценна как в воздушном бою, так во время преодоления противовоздушной обороны, пишут авторы.

Уникальным издание назвало расположение турелей DIRCM – они находятся сверху фюзеляжа за кабиной и под фюзеляжем. Ранее системы инфракрасного противодействия размещали на более крупных самолетах, например, на американском военно-транспортном C-17.

"Их миниатюризация и развертывание на таком малом корпусе, как у истребителя, совершенно беспрецедентны", – подчеркивается в статье.

Указывается, что раньше в ВС РФ устанавливали DIRCM на более крупных вертолетах, хотя они были далеко не компактными по сравнению с тем, что эксперты смогли обнаружить на Су-57. Такие системы считаются особенно эффективными против ракет с инфракрасным наведением, подобных американской AIM-9 класса "воздух-воздух" или ракете-носителе 9K32 "Стрела-2".

"Опыт России в борьбе с инфракрасными управляемыми наземными боеприпасами, такими как ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы), которые в прошлом наносили ущерб ее самолетам, в том числе в руках джихадистов в Сирии, дает сильный стимул для оснащения ее ведущего истребителя адекватными контрмерами против таких атак системой DIRCM", – констатирует Military Watch Magazine.

Сегодня появилась информация о том, что Пекину не нужен Су-57 для оснащения армии, однако китайцы намерены купить самолет, чтобы изучить как раз его технологические характеристики.

Николай КАЦАПОВ
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