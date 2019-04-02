Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Китай отказался вооружаться Су-57

Фото: mil.ru
Самолет интересен Пекину лишь с технической точки зрения, но не военной

Российский истребитель пятого поколения Су-57 оказался ненужным Китаю с военной точки зрения. По мнению экспертов, Пекин может закупить самолеты лишь для изучения с технической стороны.

Главный конструктор проектного института SAC Ван Юнцин считает, что китайские J-20 сопоставимы по мощности и оснащению с Су-57, поэтому смысла оснащать российскими истребителями армию нет. Кроме того, по его мнению, воздушное судно будет очень трудно интегрировать в систему, передает Global Times.

Старший консультант Китайской ассоциации по контролю над вооружениями Сю Гуанью предложил купить Су-57 и передать их местным конструкторам, которые смогут досконально изучить технические особенности машины.

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов заявил, что Китай недавно получил партию самолетов Су-35 и, возможно, заинтересуется покупкой Су-57.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Отношения Грузии и России находятся под анестезией

Тбилиси отказывается играть на руку Москве

VIP-содержанка: Порошенко развел украинцев

Пока еще действующий глава Незалежной оказался главным расточителем страны за всю ее историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей