Самолет интересен Пекину лишь с технической точки зрения, но не военной

Российский истребитель пятого поколения Су-57 оказался ненужным Китаю с военной точки зрения. По мнению экспертов, Пекин может закупить самолеты лишь для изучения с технической стороны.

Главный конструктор проектного института SAC Ван Юнцин считает, что китайские J-20 сопоставимы по мощности и оснащению с Су-57, поэтому смысла оснащать российскими истребителями армию нет. Кроме того, по его мнению, воздушное судно будет очень трудно интегрировать в систему, передает Global Times.

Старший консультант Китайской ассоциации по контролю над вооружениями Сю Гуанью предложил купить Су-57 и передать их местным конструкторам, которые смогут досконально изучить технические особенности машины.

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов заявил, что Китай недавно получил партию самолетов Су-35 и, возможно, заинтересуется покупкой Су-57.