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Су-57 ждут в Крыму

Фото: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov (CC BY-SA 3.0)
Истребители защитят Севастополь

Первыми истребители пятого поколения Су-57 получат летчики одного из авиаполков Южного военного округа. В данный момент в Минобороны решают, в какую часть отправить самолеты – в 3-й смешанный авиаполк в Крымске или в 38-й истребительный полк под Севастополем на аэродроме Бельбек.

Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой свои источники.

Первый серийный Су-57 с двигателем первого этапа АЛ-41Ф должны передать военным уже в этом году. Аналогичную машину летчики получат в 2020-м. Вероятно, эту пару истребителей и ждут в Крыму.

В том же 2020 году ожидается подписание контракта на поставку еще 13 самолетов. Таким образом, в 2025 году ВКС получат в лучшем случае 15 серийных истребителей Су-57.

Очевидно, что в ближайшие годы Су-57 будут, что называется, только "обкатывать" в боевых частях, потому что пока этот истребитель для летчиков, словно синица в небе. С другой стороны, пара Су-57 это лучше чем ничего, и теперь на самолетах смогут полетать строевые летчики, а не только испытатели.

Очень важно опробовать взаимодействие Су-57 и истребителей четвертого поколения, таких как Су-35С и Су-30СМ. НАТО сейчас активно отрабатывает взаимодействие этой связки, причем военные специалисты утверждают, что это один и самых эффективных приемов в боевой авиации. F-35, благодаря своему радару, наводят F-15 на цели, и являются "глазами и ушами" истребителей четвертого поколения. Аналогично Су-57 могут взаимодействовать с Су-35С, а также новейшими тяжелыми беспилотниками "Охотник".

Александр ИЛЬИН
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