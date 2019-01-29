Системы "Охотника" тестируют на Су-57

Летные испытания российского беспилотного стелса задерживаются

Системы новейшего тяжелого беспилотника "Охотник", чьи фотографии на аэродроме недавно оказались в центре внимания прессы, испытываются на борту Су-57.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, на третьем опытном образце истребителя установили бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) "Охотника", которое отрабатывается в процессе полета.

Кроме того, тестируется связь "борт – борт" между БРЭО "Охотника" на Су-57 в полете и оборудование БПЛА на взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиазавода "Сухого". По данным источника, прорабатывается возможность использования группы беспилотников.

Испытания на истребителе проводятся из-за того, что сроки первого полета БПЛА сдвигаются вправо с прошлого года. "Охотник" якобы должен был полететь еще осенью. И только "братская помощь" Су-57 помогает разработчикам придерживаться графика.

И "Охотник", и Су-57 – детища "Сухого", поэтому в их совместном использовании нет ничего удивительного. Тем более что, судя по фото, на БПЛА стоит один двигатель семейства АЛ-31Ф.

Вместе с тем полноценными испытаниями эти полеты назвать нельзя, так как Су-57 все-таки пилотирует летчик, а "Охотник" должен летать полностью автономно. К сожалению, пока Россия отстает от США по тяжелым аппаратам, и имеет место определенный "барьер". Одно дело запустить небольшой беспилотник, и другое – тяжелую машину размером с самолет, да еще единственный прототип.



В Штатах, даже не говоря о БПЛА, уже достаточно давно запускают в небо F-16 без пилотов, которые выполняют роль ведомых. В российском НИИ имени Громова аналогичным образом летают Су-27, но летчики при этом остаются в кабинах и контролируют работу приборов.