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На Западе оценили "Охотника"

Фото: commons.wikimedia.org
Российский беспилотник принесет пользу ВКС РФ

После того как российские военные умышленно допустили "утечку" фотографий тяжелого ударного беспилотника "Охотник" в интернет, стало понятно, что этот проект, судя по всему, будет доведен до конца. Благодаря этим снимкам БПЛА, наконец, оценили на Западе.

Эксперты The National Interest сравнили его с китайским Tian Ying, американскими RQ-170 и X-47B, а также полузабытым Boeing Х-45С, программу которого свернули в 2006 году.

Как считает эксперт по военной авиации России Том Купер, вероятность того, что "Охотник" поступит на вооружение ВКС РФ, очень велика. По его словам, БПЛА – логичное продолжение проектов, работа над которыми велась в России, начиная с 2000-х годов. Как не вспомнить о "Скате", который так и не полетел из-за сокращения финансирования – сейчас им занимаются в компании "МиГ". Но, судя по всему, "Охотник" поступит в боевые эскадрильи первым.

По мнению другого военного аналитика – Сэмюэля Бендетта, – во многом, форсировать программу тяжелого ударного беспилотника российских военных заставила Сирия. В конце прошлого года разработчики дронов начали получать еще больше государственной поддержки.

В ходе боевых действий стало очевидно, что Минобороны в подавляющем большинстве случаев приходится использовать штурмовики, истребители и вертолеты. В то время как США имеют возможность отправлять на опасные задания БПЛА без риска для жизни пилотов.

Фото: commons.wikimedia.org

Россия достигла ощутимого прогресса в разработке беспилотников малого класса. Но в современных реалиях этого недостаточно. Отечественные разработчики не без помощи израильского Searcher построили средний БПЛА "Форпост", который по классу приближается к американскому MQ-9 Reaper, но все равно, аппаратов с продолжительностью полета до 24 часов у России до сих пор нет.

По мнению NI, "Охотник" станет самым тяжелым и быстрым российским беспилотником, иначе к нему не стали бы подогревать такой интерес. Тем более, что со "Скатом" пока не все понятно, а разработку "Альтаира" заморозили или, в лучшем случае, поручили другой компании.

"Охотнику" недостаточно полететь. Для него придется разработать небольшие высокоточные боеприпасы, которых пока у России нет. Все эти процессы могут занять несколько лет, так что БПЛА может быть принят на вооружение не ранее, чем через три – четыре года.

Александр ИЛЬИН
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