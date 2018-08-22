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Беспилотники РФ вооружают бомбами

Фото: wikipedia.org
Вооружением занялся "Техмаш"

Российские ударные беспилотники начали оснащать боеприпасами. Речь идет как об авиабомбах, так и средствах ближнего боя, судя по всему, пулеметам.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора кластера "Вооружение" корпорации "Ростех" Сергея Абрамова. По его словам, оружие разрабатывают на московском концерне "Техмаш", который специализируется на высокоточных боеприпасах.

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Источник не уточнил, о каких ударных беспилотниках идет речь. Возможно, имелся в виду тяжелый БПЛА, который только разрабатывается в России. Или "Форпост-М", являющийся копией израильского IAI Searcher. В июле Минобороны сообщило, что новая версия БПЛА будет вооружена высокоточными управляемыми бомбами.

Фото: utro.ruНа параде Победы показали самолетную и вертолетную версию ударно-разведывательного дрона "Корсар". Но эти БПЛА вооружаются управляемыми ракетами и слишком легкие, чтобы брать бомбы. 


Александр ИЛЬИН
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