Россия осталась без современных беспилотников

Но козыряет небольшими аппаратами

У российских военных сейчас более 1900 беспилотинков, которые выполняют самые разные боевые задачи, в том числе в Сирии.

Как заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба генерал-майор Александр Новиков, только в Сирии БПЛА совершили 23 тысячи боевых вылетов. А общая продолжительность полетов составила 140 тысяч часов. БПЛА проводили разведку и корректировали огонь подразделений, как авиационных, так и сухопутных. В отдельных случаях применялись как ударные.

Но у России до сих пор нет больших разведывательных и ударных беспилотников, вроде американского "убийцы" MQ-9 Reaper или стратегического MQ-4C Triton, способного преодолеть расстояние в 6000 км на высоте 15 км. Российские военные продолжают запускать небольшие аппараты вроде "Элерон-3", "Орлан-10" и "Форпост" на базе израильского Searcher.

Но Reaper и Triton это совершенно другая лига, в которую пока пробиться России не удается. И причины столь серьезного отставания стоит искать в событиях 30-летней давности, когда с развалом Советского Союза отечественные ОКБ забросили проекты перспективных БПЛА, которые теперь пытаются "реанимировать".

К таким аппаратам относится и Ту-300 "Коршун" ОКБ Туполева, являющийся продолжением цельного модельного ряда разведывательных беспилотников, которое легендарное советское конструкторское бюро создавало с 50-х годов.



Из-за финансовых трудностей в 90-х годах проект был заморожен. Хотя в 2007 году ряд СМИ сообщил, что работы возобновлены, и даже проводятся испытания. Вместе с тем нельзя забывать, что аппарат разрабатывался в 80-х годах, а за это время технологии шагнули далеко вперед. Однодвигательный Ту-300 "Коршун", выполненный по аэродинамической схеме "Утка" не отличается технологиями малозаметности, хотя по скорости и потолку оставит американские MQ далеко позади.

В Туполеве еще в 60-х годах создали секретный "отдел К", который занимался разработкой ударных беспилотных комплексов. В частности, в работе над ними принмал участие и сын легендарного конструктора Алексей Андреевич Туполев.

Уже тогда самолетостроители понимали, что стратегические бомбардировщики будут слишком уязвимы перед современными системами ПВО, и будущее за беспилотной авиацией. Однако Хрущев и советское командование решили, что СССР будет атаковать противника баллистическими ракетами, и БПЛА не очень-то нужны. В итоге ОКБ Туполева пришлось разрабатывать только разведывательные дроны, с чем конструкторское бюро прекрасно справились.

В 1975 году на вооружение был принят БПЛА Ту-143 "Рейс", который впоследствии прошел модернизацию до Ту-243 и "Рейс-Д". Крейсерская скорость 2700 км/час, дальность более 3000 км, потолок свыше 22 км. Это отличные характеристики, делающие "Рейс" прекрасным разведчиком. Но в случае противостояния с высокотехнологичным противником, отсутствие стелс-технологий определенно скажется.

ОКБ Микояна и Гуревича совместно с ОАО "Климов" несколько лет работали над перспективным разведывательным и ударным БПЛА "Скат", который должен был составить конкуренцию американским аппаратам. Но затем проект свернули. Минобороны выбрало другого разработчика – ОКБ "Сухого", и якобы наработки "Ската" будут использованы в создании нового дрона. До сих пор точно достоверно неизвестно, идет ли работа над новой машиной.

Впрочем, в декабре прошлого года РИА "Новости" со ссылкой на источник в ОПК сообщило, что Минобороны заключило с ОКБ Симонова контракт. Инженеры будут работать над аванпроектом по созданию перспективного высокоскоростного беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Предположительно масса БПЛА будет 4-5 тонн, а скорость 750-950 км/час. Но никаких сроков не называется.