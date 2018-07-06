Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия осталась без современных беспилотников

Фото: wikipedia.org
Но козыряет небольшими аппаратами

У российских военных сейчас более 1900 беспилотинков, которые выполняют самые разные боевые задачи, в том числе в Сирии.

Как заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба генерал-майор Александр Новиков, только в Сирии БПЛА совершили 23 тысячи боевых вылетов. А общая продолжительность полетов составила 140 тысяч часов. БПЛА проводили разведку и корректировали огонь подразделений, как авиационных, так и сухопутных. В отдельных случаях применялись как ударные.

По теме

Но у России до сих пор нет больших разведывательных и ударных беспилотников, вроде американского "убийцы" MQ-9 Reaper или стратегического MQ-4C Triton, способного преодолеть расстояние в 6000 км на высоте 15 км. Российские военные продолжают запускать небольшие аппараты вроде "Элерон-3", "Орлан-10" и "Форпост" на базе израильского Searcher.

Но Reaper и Triton это совершенно другая лига, в которую пока пробиться России не удается. И причины столь серьезного отставания стоит искать в событиях 30-летней давности, когда с развалом Советского Союза отечественные ОКБ забросили проекты перспективных БПЛА, которые теперь пытаются "реанимировать".

Фото: wikipedia.org

К таким аппаратам относится и Ту-300 "Коршун" ОКБ Туполева, являющийся продолжением цельного модельного ряда разведывательных беспилотников, которое легендарное советское конструкторское бюро создавало с 50-х годов.

Из-за финансовых трудностей в 90-х годах проект был заморожен. Хотя в 2007 году ряд СМИ сообщил, что работы возобновлены, и даже проводятся испытания. Вместе с тем нельзя забывать, что аппарат разрабатывался в 80-х годах, а за это время технологии шагнули далеко вперед. Однодвигательный Ту-300 "Коршун", выполненный по аэродинамической схеме "Утка" не отличается технологиями малозаметности, хотя по скорости и потолку оставит американские MQ далеко позади.

В Туполеве еще в 60-х годах создали секретный "отдел К", который занимался разработкой ударных беспилотных комплексов. В частности, в работе над ними принмал участие и сын легендарного конструктора Алексей Андреевич Туполев.

Уже тогда самолетостроители понимали, что стратегические бомбардировщики будут слишком уязвимы перед современными системами ПВО, и будущее за беспилотной авиацией. Однако Хрущев и советское командование решили, что СССР будет атаковать противника баллистическими ракетами, и БПЛА не очень-то нужны. В итоге ОКБ Туполева пришлось разрабатывать только разведывательные дроны, с чем конструкторское бюро прекрасно справились.

Фото: wikipedia.org

В 1975 году на вооружение был принят БПЛА Ту-143 "Рейс", который впоследствии прошел модернизацию до Ту-243 и "Рейс-Д". Крейсерская скорость 2700 км/час, дальность более 3000 км, потолок свыше 22 км. Это отличные характеристики, делающие "Рейс" прекрасным разведчиком. Но в случае противостояния с высокотехнологичным противником, отсутствие стелс-технологий определенно скажется.

ОКБ Микояна и Гуревича совместно с ОАО "Климов" несколько лет работали над перспективным разведывательным и ударным БПЛА "Скат", который должен был составить конкуренцию американским аппаратам. Но затем проект свернули. Минобороны выбрало другого разработчика – ОКБ "Сухого", и якобы наработки "Ската" будут использованы в создании нового дрона. До сих пор точно достоверно неизвестно, идет ли работа над новой машиной.

Впрочем, в декабре прошлого года РИА "Новости" со ссылкой на источник в ОПК сообщило, что Минобороны  заключило с ОКБ Симонова контракт.  Инженеры будут работать над аванпроектом по созданию перспективного высокоскоростного беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Предположительно масса БПЛА будет 4-5 тонн, а скорость 750-950 км/час. Но никаких сроков не называется.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Доллару предсказали сумасшедший рост

К осени американская валюта дорастет до 70 рублей

Не прогнулся: Крымский мост побил новый рекорд

Доказательства проблем с переправой через Керченский пролив проверили в действии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей