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В Сирии увидели призраки Су-57

Фото: www.globallookpress.com
Фотографии истребителей возмутили военных

В Минобороны опровергли информацию о возвращении Су-57 в Сирию. Ранее об этом сообщил ряд СМИ, включая Al-Masdar News. В частности, издание опубликовало фотографии, снятые со спутника, на котором изображен российский истребитель пятого поколения рядом с "Грачом" Су-25.


Как подчеркнули в российском военном ведомстве, эти фотографии настоящие. Вот только сделаны они в 2018 г., когда Су-57 действительно были переброшены на базу "Хмеймим", и никакой тайны Минобороны из этого не делало.

"К сожалению, отдельные СМИ в погоне за цитированием "горячих новостей", появляющихся от имени малоизвестных источников в социальных сетях, зачастую не понимают их сути", – цитирует Минобороны RT.

Что касается самих снимков, то их сделали осенью прошлого года, когда пара Су-57 проходила испытания в Сирии, а соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ, напомнил "Царьград".

Александр ИЛЬИН
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